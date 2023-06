Zum Festhochamt wird in die Dingelstädter Kirche St. Gertrud eingeladen.

Dingelstädter Prozession an Fronleichnam

Dingelstädt. Die Pfarrgemeinde St. Gertrud in Dingelstädt lädt zum Festhochamt mit anschließender Prozession am Hochfest Fronleichnam ein. Im Anschluss bleibt Zeit für Gespräche auf dem Pfarrhof der Gemeinde.

Zum Hochfest Fronleichnam sind am 8. Juni die Orte der Pfarrgemeinde St. Gertrud zum Festhochamt um 10 Uhr in die Pfarrkirche eingeladen. Die anschließende Prozession zieht über die Geschwister-Scholl-Straße zur Kreuzung Silberhäuser-Straße (1. Altar), dann in den Friedenspark (2. Altar), dann zur Pfarrgasse (3. Altar) und danach hinter die Kirche (4. Altar).

Die Anwohner werden gebeten, Häuser und Straßen als Zeichen des Glaubens und der Verehrung Gottes zu schmücken, heißt es aus dem Pfarramt. Die Kirmesburschen laden im Anschluss zum Frühschoppen auf den Pfarrhof ein.