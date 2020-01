Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dinosaurier zu Besuch in Heiligenstadt

Jan Handtke (links) aus Uder erkundete gemeinsam mit Josef Varosi aus Leinefelde auf einem fahrbaren Dinosaurier die Urzeitausstellung, die am Sonntag Station im Eichsfelder Kulturhaus in Heiligenstadt machte. Kein Platz war mehr vor dem großen Fernseher zu bekommen. Mit großem Interesse verfolgten nicht nur die Mädchen und Jungen den Film, der den Lebensraum der Dinosaurier zeigte. Schon vor dem Foyer, in dem Schautafeln einen großen Einblick in die Urzeit gaben, wurde man von einem Dinosaurier begrüßt.