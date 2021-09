Direktkandidatin Heike Möller im Porträt: Eine Entscheidung aus vollem Herzen

Nordthüringen. Wahlkreis 189: Heike Möller (Grüne) will sich im Norden vor allem fürs Klima, gerechte Arbeits- und Sozialpolitik einsetzen.

„Ökonomie und Ökologie war für mich noch nie ein Widerspruch“, sagt Heike Möller (Bündnis 90/Die Grünen). „Wir alle leben in einer gemeinsamen Umwelt.“ Immer mehr Menschen, so sagt sie, erkennen, dass es ein Umsteuern braucht. Erkennbar sei das schon beim Blick aus dem Fenster: „Dass das Wetter nicht immer gleich ist, ist nicht ungewöhnlich. Die Veränderungen des Klimas aber sind klar erkennbar, die Geschwindigkeit in den Veränderungen und damit die Häufigkeit von Wetterextremen nimmt stetig zu.“

Es brauche dringend die konsequente Umsetzung der Energie- und einer Verkehrswende, den Umbau in Wirtschaft und Landwirtschaft, um die CO 2 -Emissionen zu senken und die Geschwindigkeit zu reduzieren, so Heike Möller. Wichtig sei es, frühzeitig in den Klimaschutz einzusteigen, da die Kosten umso höher würden, je später damit begonnen werde.

Für sie stelle sich immer die Frage der sozialen Gerechtigkeit. Eine gerechte Arbeits- und Sozialpolitik, eine Reform der Steuerpolitik einerseits und der Sozialpolitik andererseits, seien ihr wichtig, genau wie Abbau steuerlicher Privilegien und eine Reform von Hartz-IV. Ganz zu schweigen von der „überbordenden Bürokratie, die Menschen überfordern kann.“

Bereits 1990 führten sie ihre Wege in den Thüringer Norden – zuerst ins Eichsfeld, später vermehrt in den Kyffhäuserkreis, erzählt sie. „Auch wenn ich mit einer Erfurter Puffbohne verheiratet bin, sind wir viel auf Entdeckertour unterwegs. Hier im Norden habe ich Menschen getroffen, die offen und lebenslustig sind, mit Sonne im Herzen und viel Humor. Meine Entscheidung, für Nordthüringen als Direktkandidatin anzutreten, habe ich deshalb aus vollem Herzen und Überzeugung getroffen.“

Wichtig gerade hier seien der Ausbau eines attraktiven ÖPNV inklusive Radwegenetz, das über Landkreis- und Landesgrenzen hinweg gut nutzbar ist. Da gebe es noch „Luft nach oben“. Der bereits begonnene Weg, zukunftsfähige Baustoffe jenseits des reinen Gipsabbaus zu erforschen und marktfähig zu entwickeln, müsse zielstrebig weitergegangen werden. „Und zwar im Schulterschluss mit der Gipsindustrie. Hier brauchen Industrie und Wissenschaft langfristig Unterstützung auch vom Bund.“

Auch der Abwanderung von Fachkräften in Grenzregionen könne durch eine attraktive Gestaltung der Lohn- und Gehaltszahlungen für das gesamte Bundesgebiet entgegengewirkt werden. „Dafür würde ich mich mit meinem ganzen grünen Herzen, all meiner Energie und meiner Tatkraft einsetzen.“

