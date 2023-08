DJ Vize und Schlagerstars zum Festivalschluss in Eichsfelder Nachbarstadt

Bad Sooden-Allendorf. Das Soundgarten Open Air in der unmittelbaren Nachbarschaft des Eichsfeldes endet in diesem Jahr mit Starbesetzung. Beatrice Egli und DJ Vize sorgen für Stimmung am Werraufer.

Das Soundgarten Open Air 2023 in Bad Sooden-Allendorf ist schon wieder Geschichte. Johannes Oerding war da, Volker Rosin und der Eichsfelder Kinderliedermacher Mathi ebenso. „Das DJ-Projekt Vize um den gebürtigen Küllstedter Johannes Vimalavong war einer der Top Acts bei der Sunset Club Night“, bilanziert Martina Adler vom Hessensound-Organisationsteam. Bevor der Eichsfelder die Bühne übernahm, sorgte der Franzose Klingande für Stimmung.

Remix von „Durch den Monsun“ wird veröffentlicht

Pünktlich zum Sonnenuntergang ging es für Vize auf die Bühne. „Immer wieder zeigte sich der Eichsfelder begeistert, so nah an seiner Heimat spielen zu dürfen“. Er hatte eine Überraschung parat: Pünktlich zur Sunset Club Night wurde „Monsoon“ – ein englischer Remix des Tokio-Hotel-Hits „Durch den Monsun“ – veröffentlicht und direkt gespielt. „Es ist mir eine Ehre mit euch den Release feiern zu können“, so der DJ. Als Geschenk reichten Fans aus der ersten Reihe eine Schneekugel auf die Bühne.

Sehnlichst erwartet wurde zum Einbruch der Dunkelheit dann Frans Zimmer alias „Alle Farben“ – und der DJ brachte die Menge nicht nur mit „Super Girl“, „Bad Ideas“, oder „Please tell Rosie“ zum Beben. Glitzernde Gesichter und bunte Outfits sorgten für einen unvergesslichen Abend am Werra-Ufer.

Den Abschluss des diesjährigen Festivals übernahmen Olaf der Flipper und Beatrice Egli. Bei strahlendem Sonnenschein begeisterten die beiden Schlager-Stars ihre Fans. Beatrice hatte ältere Songs, aber auch aktuelle aus ihrem neuen Album „Balance“ im Gepäck. „Ich freue mich sehr, dass ihr mit mir heute den Abend genießt und uns unseren Neuanfang feiern lasst“, freute sich Beatrice Egli.