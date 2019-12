Frauen und Männer der DLRG Leinefelde-Worbis gehen in Eichsfelder Kindergärten und bringen den Kleinen die wichtigsten Baderegeln bei. 2019 waren sie in über 70 Tagesstätten, wie hier im Kindergarten in Teistungen.

Eichsfeld. Bei Kindergartentagen erklären DLRGler, wie man sich im und am Wasser verhält. 2019 war die DLRG Leinefelde-Worbis in 71 Kindergärten. Das ist bundesweit spitze.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

DLRG Leinefelde-Worbis gibt Kindern Tipps zum Verhalten am und im Wasser

Kinder lieben Wasser, es zieht sie magisch an. Doch weder in der Badewanne noch im kleinen Planschbecken, das auf dem Hof oder der Terrasse aufgebaut ist, im heimischen Pool oder am Strand ist es wirklich ungefährlich, weiß Dagmar Blacha, die derzeit bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) einen Bundesfreiwilligendienst absolviert. „Selbst in einer Pfütze könnten Kinder ertrinken, weil sie noch nicht den Reflex entwickelt haben, gleich aufzustehen. Und die meisten von ihnen sind auch keine sicheren Schwimmer“, sagt sie.

Um die Probleme wissend, haben die DLRG und Nivea zusammen ein Projekt ins Leben gerufen: den Kindergartentag. Zwei DLRGler gehen dabei in die Kindergärten und klären die Mädchen und Jungen über die wichtigsten Baderegeln auf, und zwar auf spielerische Weise. Im Eichsfeld wurden schon viele Kindertagesstätten besucht, unter anderem die Einrichtungen in Teistungen, Büttstedt, Hundeshagen, Reiholterode, Dingelstädt, Kallmerode, Geismar, Großbartloff, Wachstedt oder Rüdigershagen. „Wir erzählen den Kleinen, was die Aufgabe von Rettungsschwimmern ist, wo sie uns finden, was der Wachturm am Strand für eine Bedeutung hat, dass wir rot-gelb gekleidet sind, und dass die Kleinen zu uns kommen können, wenn sie sich am Strand verlaufen oder ein Wehwehchen haben“, erzählt Dagmar Blacha. Und damit auch ein schüchternes Kind sich nicht zurück nimmt, schlüpfen die Frauen und Männer in das Nobi-Kostüm. Mit dem Seehundmaskottchen zu reden, macht die Situation manchmal leichter. Und dann gibt es auch noch das Bewegungsspiel, bei dem die Mädchen und Jungen erfahren, wie ein Tag als Rettungsschwimmer aussieht, und was man da alles erlebt. Mit einem Schwungtuch werden beispielsweise symbolisch Wellen erzeugt und erklärt, warum die mitunter sehr gefährlich werden können. Erläutert wird zudem, welche Bedeutung die Fahnen am Strand haben. Und interessant sind auch die Rettungsboje und das Rollbrett. Gezeigt wird von den DLRGLern bei dem zweistündigen Programm nicht zuletzt wie die Rettung funktioniert. Im Gepäck haben sie aber auch ein großes Puzzle, bei dem spielerisch die Baderegeln vermittelt werden. So erfahren die Kindergartenkinder, warum man bei Gewitter aus dem Wasser muss, dass man mit vollem Magen nicht ins Wasser geht, dass nicht dort geschwommen werden darf, wo Boote sind, und man nicht in ein unbekanntes Gewässer springt. Jetzt im Winter geht es aber auch darum, wie man sich auf einem zugefrorenen See oder Teich richtig verhält. „Aus den Kindergärten haben wir schon viel positive Resonanz erfahren“, freut sich Dagmar Blacha, die betont, dass man den Kleinen keine Angst machen will, dass Spaß wichtig ist, aber ebenso der Respekt vor Wasser. Damit sich die Kleinen noch lange an den lehrreichen Tag erinnern, bekommen sie eine Urkunde, ein Malbuch mit den Baderegeln und einen Wasserball geschenkt. Kindergärten können das Angebot kostenlos nutzen, und viele haben das schon getan. Genau gesagt waren die DLRGler allein in diesem Jahr schon in 71. Und damit hat der Verein DLRG Leinefelde-Worbis jetzt den ersten Platz beim Kindergartentag-Projekt belegt – bundesweit. Kontakt: Telefon 03605/5461 655, E-Mail info@leinefelde-worbis.dlrg.de