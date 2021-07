Dokumentarfilm „Uferfrauen“ wird in Leinefelde gezeigt

Barbara Wallbraun ist die Regisseurin des Films „Uferfrauen – Lesbisches L(i)eben in der DDR". Sie ist in Leinefelde mit dabei.

Eichsfeld. Dokumentarfilm soll im Frauenzentrum gezeigt werden. Eine Gesprächsrunde ist geplant.

Die Uferfrauen-Filmtour macht Halt in Leinefelde. Im Frauenzentrum in der Jahnstraße wird am Samstag, 10. Juli, ab 19 Uhr der preisgekrönte Dokumentarfilm „Uferfrauen. Lesbisches L(i)eben in der DDR“ aufgeführt. Er hat eine Länge von 115 Minuten.

“Der Film porträtiert auf eine einfühlsame Weise das Leben von sechs lesbischen Frauen, die in ihrer Verschiedenheit von ihrem Leben und Lieben in der DDR erzählen“, weiß auch Karola Klingebiel, Geschäftsführerin der Heiligenstädter Frauenbildungs- und Begegnungsstätte Ko-ra-le. „Ihr damaliger Lebensalltag umfasst unter anderem den Kampf um Selbstbestimmung und den Zwang nach Konformität, unkonventionelle Familienplanungen und die erste Liebe.“ Dieser Abend ist eine Kooperation zwischen der Heiligenstädter und der Leinefelder Einrichtung.

Im Dokumentarfilm finden aber auch die Nachwirkungen dieser Erfahrungen auf die Gegenwart einen Raum. Im Anschluss an die Filmvorführung gibt es die Möglichkeit, mit Barbara Wallbraun (Buch und Regie) und Protagonistinnen ins offene Gespräch zu kommen. Barbara Wallbraun kommt selbst aus dem thüringischen Eichsfeld und beschäftigt sich unter anderem auch mit dem Thema „Lesben im Visier der Staatssicherheit“. Moderiert wird der Abend Janett Pfaff, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Eichsfeld.

In der kommenden Woche tourt Barbara Wallbraun mit den Protagonistinnen durch Thüringen. Die Dokumentation wird so in sechs unterschiedlichen Städten gezeigt. Die Filmtour ist entstanden in einer Kooperation der zivilgesellschaftlichen LSBTIQ*-Koordinierungsstelle (Thüringen), des Frauenzentrums Brennessel (Erfurt) und der Heinrich-Böll-Stiftung Thüringen. Sie wird gefördert durch die Thüringer Medienwirtschaft- und Standortförderung.

Einlass ist ab 18.30 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Es wird um vorherige Anmeldung entweder unter Telefon: 03605/518788 oder 03606/603673 gebeten. Auch per E-Mail ist es möglich unter anmeldung@ko-ra-le.com