Siegfried Spitzenberg beobachtete einen Dompfaff im heimischen Garten in Heiligenstadt.

Dompfaff genießt in Heiligenstadt das Futterangebot

Eichsfeld. Der Winter hat auch im Landkreis Einzug gehalten. Viele Eichsfelder nutzen die Gelegenheit die Region bei Spaziergängen und Wanderungen zu erkunden. Dabei gibt es viel in der Natur zu sehen. Aber auch im heimischen Garten kann man so manche Beobachtung machen, die es eben nur gibt, wenn auch der Schnee die Landschaft in einen weißen Schleier taucht.

So konnte der Heiligenstädter Siegfried Spitzenberg in seinem Garten einen Dompfaff hautnah erleben. Der Vogel nutzte das Futterangebot im Vogelhäuschen. Siegfried Spitzenberg zückte sofort seine Kamera und hielt den Besucher in einem Bild fest.