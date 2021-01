Heiligenstadt. Die Villa Lampe in Heiligenstadt feiert am Wochenende mit Bandabend und Gottesdienst im Internet. Vorbereitung auf das 30-Jährige.

Don-Bosco-Fest in Heiligenstadt in diesem Jahr ausschließlich digital

„Villa Lampe - Soziales Netzwerk für junge Menschen” überschreibt seit nun fast 30 Jahren das, was in dem Eckhaus an der Kreuzung vom Kassler Tor geschieht. Maik Herwig, Leiter der Villa, kennt sich in der Geschichte aus. „Vor 30 Jahren beschloss die Stadtverordnetenversammlung Heiligenstadt, das Gebäude Villa Lampe samt Gelände dem Verein ’Katholische Jugendsozialarbeit im Eichsfeld’ zur Verfügung zu stellen, um dort gemeinsam mit den Salesianern Don Boscos eine offene Jugendbegegnungsstätte mit verschiedensten Angeboten und Möglichkeiten für junge Menschen zu entwickeln”, erzählt er.