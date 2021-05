Heiligenstadt. Als wäre man in Norwegen oder Schottland – solch ein Schauspiel war im Eichsfeld zu bewundern.

Manche Naturereignisse sind einfach nur schön und sorgen für Gesprächsstoff. So stand am Dienstagabend, gegen 20.30 Uhr, ein doppelter Regenbogen über Heiligenstadt, danach verbreitete die tief stehende Abendsonne ein goldenes Licht, wie man es aus nördlicheren Gefilden wie Norwegen oder Schottland kennt. In den sozialen Netzwerken wurden zahlreiche Schnappschüsse hochgeladen, auch unser Leser Siegfried Spitzenberg fing das Naturereignis mit der Kamera ein.