Drei Änderungen im Busverkehr im Eichsfeld

Eichsfeld. Eichsfeldwerke informieren über Umleitungsfahrplan für zwei Buslinien. Zudem gibt es eine Haltestellenverlegung in Heiligenstadt.

Über gleich drei Veränderungen sowohl mit Blick auf den Fahrplan als auch bei einer Haltestelle informieren die Eichsfeldwerke. So gilt ein Umleitungsfahrplan für die Linie 35 ab Montag, dem 27. Februar, bis voraussichtlich Ende Mai dieses Jahres. Als Grund dafür wird die Straßensperrung zwischen Zella und Helmsdorf genannt. Die Fahrgäste werden gebeten, sich vor Antritt der Fahrt noch einmal genau zu informieren.

Ebenfalls ab Montag, 27. Februar, kommt es laut den Eichsfeldwerken auf der Linie 13 zu geänderten Abfahrtszeiten an den Bushaltestellen „Wüstheuterode, Mitte“ und „Wüstheuterode, Schule“. Als Grund werden in diesem Fall Straßenbauarbeiten genannt.

Ab Dienstag, den 28. Februar, bis Donnerstag, 2. März, können außerdem in Heiligenstadt die Bushaltestellen „Marktplatz“ und „Krankenhaus“ nicht bedient werden. Die Fahrgäste werden gebeten, im Regionalverkehr die Haltestellen „Ibergstraße“ und „Petristraße“ zu nutzen. Der Stadtbus, so heißt es in der Mitteilung weiter, könne allerdings wie gewohnt verkehren.

Fahrgäste, die Fragen haben, können sich gern an die Mitarbeiter von EW Bus wenden. Diese sind telefonisch unter 03605/515253 erreichbar.