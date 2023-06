Drei Fahrzeuge bei Unfall im Eichsfeld beschädigt.

Wingerode. Ein Skoda-Fahrer missachtet im Eichsfeld die Vorfahrt. Trümmerteile beschädigen ein drittes Fahrzeug.

Weil er die Vorfahrt missachtete, hat der 35-jährige Fahrer eines Skoda Octavia am Samstag gegen 12.15 Uhr einen Unfall und 15.000 Euro Schaden verursacht. Er wollte aus Richtung Wingerode nach links auf die L 3080 in Richtung Leinefelde abbiegen. Dabei nahm er einem BMW die Vorfahrt, der von Leinefelde kommend in Richtung Heiligenstadt unterwegs war und von einem 36-jährigen Mann gefahren wurde. Die Autos stießen zusammen, Trümmerteile des BMW flogen in einen Ford Ranger, der dabei an der Frontscheibe beschädigt wurde.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro, teilt die Polizei mit. Die Fahrer des Skoda und des BMW wurden im Krankenhaus untersucht. Der Fahrer des BMW wurde leicht verletzt.