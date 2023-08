Drei Gruppen aus drei Bundesländern

Heiligenstadt/Dresden. Ein besonderes Projekt mit Informationen und Erfahrungsaustausch zum Leben mit der unheilbaren „Krankheit der 1000 Gesichter“, Multiple Sklerose (MS), hat jetzt in Dresden stattgefunden.

Zunächst mussten Gespräche mit den Organisatoren im Multiple Sklerose Zentrum des Universitätsklinikums Dresden geführt werden zur Vorbereitung des „MS Research Day“, einer Patientenfortbildung. Einbezogen in die Planung des dreitätigen Aufenthaltes wurden die MS Selbsthilfegruppen aus Wernigerode und Borna/Leipzig. Überlegungen zu Projektförderungen mussten zügig umgesetzt werden. Ohne finanzielle Unterstützung wäre dieses Projekt nicht realisierbar gewesen, sagt Eberhard Beckmann.

Mit Bussen erreichten die drei MS-Selbsthilfegruppen bei herrlichem Sommerwetter Sachsens Landeshauptstadt. Nach einer Begrüßung durch die DMSG-Landesgeschäftsführerin des Landesverbandes Sachsen, Sylva Helms, und ihrer Mitarbeiter stand der Besuch der Altstadt auf dem Programm. Das Busunternehmen Jagemann aus Effelder hatte für alle drei MS-Gruppen im Hotel Achat und nebenan im Stammhaus Feldschlösschen einen Raum für Begegnungen und Erfahrungsaustausch gebucht. Dort gab es leckeres Essen, Getränke, viele Gespräche, Erinnerungen an gegenseitige Freundschaftsbesuche, Frohsinn und natürlich gemeinsames Singen, auch des Eichsfeldliedes, begleitet durch Maria Porrmann mit ihrer Mundharmonika.

Sylva Helms zeigte sich beeindruckt vom freundlichen und stärkenden Umgang der Selbsthilfegruppen. Am zweiten Besuchstag standen die Bastei, eine wahre Naturschönheit, und auch der kurze Besuch der Stadt Pirna im Programm. Als weiteren Höhepunkt nennt Beckmann die Vorträge im Multiple Sklerose Zentrum des Universitätsklinikums, zum Beispiel zu den Themen „Neues beim Blick ins Gehirn“ oder „Was uns Sprache verrät…“. Bevor es auf die Heimfahrt ging, bedankten sich Beckmann und die Gruppensprecher bei allen Beteiligten für gelungene Projekttage, gefüllt mit Erinnerungen, Emotionen und vielen neuen Informationen zur MS. „Sicher werden die abwechslungsreichen Tage in Dresden in guter Erinnerung bleiben als ein gelungenes Projekt mit drei Selbsthilfegruppen aus den Bundesländern Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt“, so Beckmanns Fazit.