Drei kleine Luchswelpen erblicken in der Eichsfelder Nachbarschaft das Licht der Welt

Hütschenroda. Im Wildkatzendorf können auch Eichsfelder Kinder und Erwachsene auf Entdeckungsreise gehen. Dort gibt es auch Schaufütterungen.

Erneut gibt es Luchsnachwuchs im Wildkatzendorf Hütscheroda. Luchsin Kaja hat Ende Mai drei Luchswelpen geboren, die jetzt immer öfter im Schaugehege bei der Fütterung zu sehen sind.

„Wir hatten es gehofft und nun sind wir sicher – in diesem Jahr haben drei kleine Luchse in unserem Gehege das Licht der Welt erblickt“, freut sich Katrin Vogel, Geschäftsführerin der Wildtierland Hainich gGmbH. Junge Luchse seien Nesthocker und verließen erst mit etwa sechs Wochen den Wurfplatz. Zunächst zeigten sich nur zwei Junge auf den Wildkameras, aber nun sind wir sicher, dass es drei sind“, so Vogel weiter.

Gehege liegt naturnah im Wald

Das etwa 3400 Quadratmeter große Luchsgehege im Wildkatzendorf ist naturnah im Wald gelegen. Dort können die Luchskinder auch gut versteckt spielen und toben, ohne dass sie von Menschen beobachtet werden. Zur Fütterung und oft auch schon einige Zeit vorher zeigen sich Luchsmutter Kaja, Luchsvater Looki und mit etwas Glück auch die Kleinen, erzählt Vogel. Jüngst hätte eine Besuchergruppe großes Glück gehabt und konnte die Luchsmutter beim Säugen beobachten. Das ist laut der Geschäftsführerin eine besondere Ausnahme, aber zur Fütterungszeit zeigten sie sich jetzt immer öfter.

Welche Gewohnheiten Luchse und auch Wildkatzen in der freien Wildbahn haben, können die Besucher der Wildkatzenscheune in der Ausstellung „Aug‘ in Aug‘ mit Luchs und Wildkatze“ erfahren. Diese ist abwechslungsreich, mit Illustrationen und Mitmachangeboten auch für Kinder kurzweilig, meint Vogel.

Seit Sommer 2019 bewohnt die Luchsfamilie das Gehege im Wildkatzendorf. Hier bieten sich viele Unterschlupf- und Versteckmöglichkeiten für die größten Katzen Deutschlands. „Luchse werden 15 bis 25 Kilo schwer und etwa so groß wie ein Schäferhund“, erklärt Vogel. Einst großflächig verbreitet, kämen Luchse heute in Deutschland nur in drei voneinander isolierten Verbreitungsgebieten vor: dem Harz, dem Bayerischen Wald und dem Pfälzerwald. Ein Austausch von Tieren zwischen diesen Populationen fände derzeit nicht statt.

Populationen sollen verbunden werden

Mit dem Projekt „Trittstein Thüringer Wald – Die Rückkehr des Luchses nach Mitteldeutschland“ treffen der BUND Thüringen, die Wildtierland Hainich gGmbH und der WWF Deutschland Vorbereitungen für die Schaffung einer Verbindung zwischen diesen Populationen. Das Projekt wird vom Umweltministerium mit 677.000 Euro gefördert. In einem Folgeprojekt wird die eigentliche Auswilderung von Luchsen vorbereitet und durchgeführt.

Im Wildkatzendorf wurde im Rahmen des Projektes ein eigens konzipiertes „Koordinationsgehege“ gebaut. Hier sollen in Gefangenschaft geborene Tiere unter möglichst natürlichen Bedingungen ohne Kontakt zu Menschen aufwachsen. Die beiden im letzten Jahr geborenen Jungtiere Frieda und Junior werden die ersten Bewohner des neuen Geheges sein. „Sowohl diese zwei als auch die drei jetzt geborenen Luchswelpen werden in einem der aktuell laufenden Auswilderungsprojekte zukünftig frei durch Wälder streifen oder in das Zuchtprogramm für Karpatenluchse aufgenommen“, so Vogel.

Moderierte Schaufütterungen

Geöffnet ist das Wildkatzendorf Hütschenroda täglich in der Zeit von 10 bis 18 Uhr.

Der Eintritt beträgt für Erwachsene 7,50 Euro, ermäßigt 6,50 Euro, Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren zahlen 5,50 Euro, für Kinder unter drei Jahre ist der Eintritt frei. Die Familienkarte kostet 18,50 Euro.

Moderierte Schaufütterungen der Wildkatzen finden sowohl um 11 und 12.30 Uhr statt sowie noch einmal um 14 und um 15.30 Uhr statt. Die moderierte Schaufütterung der Luchse kann derweil um 17 Uhr verfolgt werden.