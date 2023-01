Drei Verletzte bei Frontalcrash auf Herzberger Landstraße - Rettungswagen kollidiert auf Anfahrt mit Leichenwagen

Göttingen. Ein Überholmanöver in Göttingen hat gleich zwei Unfälle verursacht. Bei einem Frontalzusammenstoß wurden drei Personen verletzt. Zu Hilfe eilende Rettungskräfte kollidierten mit einem Leichenwagen.

Bei der Kollision eines BMW Mini mit einem entgegenkommenden VW Polo sind am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr auf der Herzberger Landstraße drei Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die 31 Jahre alte Fahrerin des Mini nach ersten Erkenntnissen aus Richtung Knochenmühle kommend nach dem Überholen eines anderen Pkw beim Wiedereinscheren auf ihrer Spur aus bisher ungeklärter Ursache auf der regennassen Fahrbahn ins Schlittern geraten und daraufhin mit dem entgegenkommenden VW Polo eines 69-Jährigen frontal zusammengestoßen, der sich mit seinem 17 Jahre alten Beifahrer auf dem Weg nach Göttingen befand. Die drei Unfallbeteiligten wurden beim Aufprall leicht verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Auf dem Weg zur Unfallstelle auf der Herzberger Landstraße übersah der 68 Jahre alte Fahrer eines Bestattungswagens beim Einbiegen auf die B27 den mit Blaulicht und Martinhorn fahrenden Rettungswagen. Foto: Polizei

Auf dem Weg zur Unfallstelle kam es anschließend zu einem weiteren Unfall. Ein alarmierter, mit Blaulicht und Martinhorn fahrender Rettungswagen kollidierte An der Lutter gegen 10.24 Uhr in Höhe der Ein- und Ausfahrt des dortigen Krankenhauses mit einem auf die Straße einbiegenden Leichenwagen. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand, es blieb bei Blechschäden. Beide Fahrzeuge waren in Folge des Aufpralls jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Rettungsleitstelle schickte daraufhin einen anderen Rettungswagen zur Herzberger Landstraße. Die dort beteiligten Fahrzeuge waren ebenfalls nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Der geschätzte Gesamtschaden am Mini und am VW beläuft sich auf circa 35.000 Euro.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Herzberger Landstraße im Bereich der Unfallstelle kurzzeitig voll gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.