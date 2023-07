Drei Verletzte bei Unfall – Unbekannte brechen Zigarettenautomaten auf

In Leinefelde haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und leergeräumt. Die Polizei bittet um Hinweise. Diese und weitere Meldungen im Überblick.

Die Polizeimeldungen:

15-Jähriger Mopedfahrermit ein paar PS zu viel unterwegs

Mit einem frisierten Moped war ein 15-Jähriger am Sonntagabend an der Hägerburg in Berlingerode unterwegs. Das entging den Ordnungshütern nicht. Polizisten stoppten den jungen Mann gegen 21.35 Uhr und stellten fest, dass er für ein derart aufmotorisiertes Gefährt keine gültige Fahrerlaubnis hat. Gegen den Fahrer wurde Anzeige erstattet, sein Zweirad wurde abgeschleppt.

Automatenknacker schlagen in Leinefelde zu

Einen aufgebrochenen und leergeräumten Zigarettenautomaten entdeckte ein Passant am Montagmorgen in der Leinefelder Goethestraße. Er verständigte die Polizei. Wann und wie genau die Täter zuschlugen, ist nicht bekannt. Auch die Höhe des Schadens ist noch unklar. Die Polizei hofft, dass jemand die Täter beobachtet hat, womöglich verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Südstadtecks bemerkt hat.

Serie von Diebstählen von Baustellen

Von drei Baustellen in Göttingen wurden in nur einer Nacht Baumaschinen im Wert von rund 43.000 Euro gestohlen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, handelte es sich in einem Fall um eine Rüttelplatte für 8000 Euro, drei Rüttelplatten für 25.000 Euro wurden an einem weiteren Tatort entwendet, schließlich noch fünf Baumaschinen von einer dritten Baustelle. Eine Zeugin hatte an einem der Tatorte einen verdächtigen Sprinter ohne Kennzeichen gesehen. Die Polizei erhofft sich weitere Hinweise.

Dieseldiebe bedienen sich an mobiler Tankstelle

Ein Fall von Kraftstoffdiebstahl beschäftigt die Polizei in Leinefelde. Aus einer mobilen Tankstelle, die auf einem Gelände an der Ohne abgestellt war, zapften Unbekannte rund 200 Liter Diesel ab – ohne zu bezahlen. Die Tat muss sich am Wochenende zugetragen haben.

Schwerer Unfall auf der Autobahn

Drei Verletzte und ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 230.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls auf der A 7 bei Göttingen am vergangenen Freitag. Um 17.42 Uhr, so die Polizei am Montag, fuhr ein 32-Jähriger mit seinem Mercedes auf dem linken Fahrstreifen auf den Ford Focus einer 29-jährigen Frau auf. Unklar ist, ob sie kurz zuvor die Spur gewechselt hatte.

