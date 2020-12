Drei weitere Menschen verstorben – 78 Corona-Neuinfektionen an beiden Weihnachtsfeiertagen

Somit steigt die Gesamtzahl der Eichsfelder die im Zusammenhang mit Corona- Virus verstorben sind auf 61 an. Das geht aus denen am zweiten Weihnachtsfeiertag veröffentlichen Corona-Zahlen zur aktuellen Lage auf der Homepage des Landkreises hervor. An den zwei Weihnachtsfeiertagen wurden zudem 58 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus festgestellt. Die Zahl der Patienten die stationär im Eichsfeld-Klinikum steigt vom ersten Weihnachtsfeiertag, hier waren es 28, am zweiten Weihnachtsfeiertag auf 35 an. Neun Eichsfelder haben mit einem schweren Krankheitsverlauf zu kämpfen.

94 Genesene vermeldet die Behörde am 26. Dezember, die Gesamtzahl der Genesenen steigt auf 1224. Die Zahl der Eichsfelder die aktuell mit dem Virus infiziert sind liegt bei 774. Der Sieben-Tages-Inzidenz-Wert wird am zweiten Weihnachtsfeiertag mit 417 angegeben.