Dreiste Betrüger kassieren in Eichsfelder Nachbarschaft viel Geld

Witzenhausen. Ein älteres Ehepaar fällt in einer Eichsfelder Nachbarstadt auf Betrüger herein. Der Geldabholer wird so beschrieben:

35.000 Euro kassierten dreiste Betrüger laut Polizei am Montagnachmittag in Witzenhausen. Nach den bisherigen Ermittlungen erhielt ein älteres Ehepaar mehrfach Anrufe einer unbekannten Täterin, die sich als Mitarbeiterin des Finanzamtes ausgab.

In den Telefonaten sei es um eine Verhaftungsabwendung der Enkelin gegangen, die durch eine Kautionszahlung erfolgen sollte, so die Polizei. Unter Bekanntgabe eines fingierten Aktenzeichens gelang es auf diesem Wege, das Geld zu ergaunern, das kurz nach dem letzten Telefonat um 15.45 Uhr von einem jugendlich aussehenden Mann an der Wohnung abgeholt wurde.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,70 Meter groß, mitteleuropäischer Phänotyp. Der Mann soll mit englischem Akzent gesprochen haben. Eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen am Montagnachmittag verlief ohne Erfolg.