Dreiste Diebe stehlen im Eichsfeld zwei Handtaschen an einem Tag

Eichsfeld. Diebe schlagen in Beuren und Heiligenstadt zu. Die Polizei sucht Zeugen der Taten.

Einer Fahrradfahrerin ist es am Mittwochabend in Beuren zum Verhängnis geworden, dass sie ihre Geldbörse offen einsehbar in einem Fahrradkörbchen transportiert hat.

Ein noch unbekannter Täter habe gegen 17.50 Uhr im Vorbeigehen nach ihrem Portemonnaie gegriffen und sei mit der Beute zunächst zu Fuß und dann in einem roten Fahrzeug geflüchtet, teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit.

Auf der Flucht mit dem Fahrzeug habe der Täter auch vor einer roten Ampel nicht Halt gemacht, sondern sei einfach weiter gefahren. Der Flüchtige habe sich in Richtung Kallmerode entfernt.

Durch die Tat habe der Unbekannte Dokumente und Chipkarten der Geschädigten erbeuten können. Der Täter wird als etwa 175 Zentimeter groß beschrieben. Er habe dunkle Oberbekleidung und eine Jogginghose getragen.

Zeugen des Tathergangs werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Telefonnummer: 03606/6510 zu melden. Die Polizei weißt eindringlich darauf hin, dass Wertgegenstände nie offen transportiert werden sollten. Tragen Sie diese immer eng am Körper und nicht einsehbar für andere.

Unbekannte schlagen Scheibe von verschlossenem Pkw ein

Eine weitere Handtasche ist am Mittwoch in Heiligenstadt aus einem Auto gestohlen worden. Das Fahrzeug sei gegen 16.20 Uhr im Sommerweg geparkt worden. Der Pkw sei daraufhin verschlossen und nur kurze Zeit nicht beaufsichtigt worden.

In dieser Zeit seien die Unbekannten an die im Fahrzeug befindliche Handtasche gekommen. Das Beutegut habe eine Bargeldsumme im zweistelligen Bereich enthalten. Die Polizei weist auch in diesem Zusammenhang wiederholt darauf hin, Wertgegenstände niemals offen einsehbar im Fahrzeug liegen zu lassen.

