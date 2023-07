Dreister Diebstahl in Eichsfelder Stadt

Ein unbekannter Täter hatte es am Samstag in Dingelstädt auf ein Moped abgesehen.

Dingelstädt. Einer oder mehrere dreiste Diebe machten am Samstag in Dingelstädt Beute. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonnabend, 15. Juli, ein Moped von einem Dingelstädter Parkplatz geklaut. Wie die Polizei in einer Pressemeldung am Sonntag mitteilt, spielte sich die Tat zwischen 17.30 Uhr und 20 Uhr auf dem Parkplatz des Supermarktes in der Steinstraße ab. Der oder die Unbekannten stahlen dort eine abgeparkte Simson S 51 mit blauer Lackierung. Um sachdienliche Hinweise wird gebeten.