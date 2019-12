Der DRK Kindergarten Mischka in Worbis erhält zwei neue Waschräume. Große Freunde herrscht auch bei Jonah Hühne, 4 Jahre, aus der Schmetterlingsgruppe.

DRK-Kindergarten Mischka in Worbis erhält zwei neue Waschräume

Dringend erforderlich war die Sanierung der Waschräume im DRK-Kindergarten Mischka in Worbis. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder einzelne Teilsanierungen. Doch in diesem Jahr erfolgte eine komplette Entkernung und eine Kernsanierung. Moderne Toiletten und eine Waschinsel laden zum Wohlfühlen ein. Ein Antrag auf Erhöhung der derzeitigen Kapazität der Kinderaufnahme, damit eine Erhöhung der Betriebserlaubnis, die derzeit bei 99 Kinder liegt, ist geplant, informiert das DRK. Hochzufrieden war die Kindergartenleitung mit der schnellen und kompetenten Bauausführung der Firma Cornelius Rybicki Bischofferode mit ihren Partnern und Elektrotechnik Matthias Fiedler aus Birkungen. Investiert wurden durch das DRK etwa 110.000 Euro. Das DRK bestätigt eine gute Zusammenarbeit mit der Stadt Leinefelde-Worbis, die mit einer Förderung von 36.000 Euro das Projekt unterstützt hat. Große Freunde herrscht auch bei Jonah Hühne, 4 Jahre, aus der Schmetterlingsgruppe.