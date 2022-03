Worbis. DRK-Ortsverein freut sich nächsten Dienstag auf Blutspender. Doch es gelten Regeln:

In Worbis findet am Dienstag, 15. März, die nächste Blutspendeaktion des Eichsfelder DRK-Kreisverbandes statt. „Spender sind 17 bis 20 Uhr an unserem Blutspendestandort in der Regelschule Worbis, Elisabethstraße 24 herzlich willkommen“, sagt Stephan Köhler vom DRK.

Der DRK-Ortsverein Worbis kümmert sich um die Verpflegung und Betreuung. Bei der Blutspende gilt die 3G-Regel.