Im Autohaus Albertsmeyer in Worbis wurde das erste Elektrofahrzeug an das Deutsche Rote Kreuz übergeben.

DRK setzt in der Pflege erstes E-Auto ein

Sein erstes Elektrofahrzeug hat der Kreisverband Eichsfeld des Deutschen Roten Kreuzes jetzt in der ambulanten Pflege eingesetzt. Der Wagen, ein VW e-up, wurde vom Autohaus Albertsmeyer in Worbis übergeben. Damit will auch der Kreisverband einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, und es soll diesbezüglich nicht der letzte gewesen sein.