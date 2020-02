Duderstädter Flügelaltar erstrahlt Ostern in neuer Schönheit

Seit über 500 Jahren ziert der gar nicht zierlich wirkende Flügelaltar die St.-Cyriakus-Kirche in Duderstadt. Nun ist der zentrale Blickpunkt im Chor für eine Weile im hinteren Teil der Kirche verschwunden, sagt die Kunsthistorikerin Sandra Kästner. Der Altar ist deutlich von den Spuren der Zeit gezeichnet und wird nun nach überlegter Planung restauriert.

Eine ausführliche Voruntersuchung des Restaurators Thomas Kräckel-Hansum habe bestätigt, dass eine Restaurierung dringend notwendig ist. „Das Gutachten zeigte, dass zum Teil große Schäden vorhanden sind. Die farbige Malschicht weist viele aufstehende Schollen und Risse auf. Diese drohen dann unwiederbringlich verloren zu gehen. Außerdem sind die Oberflächen der Reliefs sehr stark verschmutzt und verrußt. Umstände, die nicht nur eine Reinigung, sondern vor allem Konservierungsmaßnahmen absolut erforderlich machen“, berichtet Sandra Kästner.

Bedeutendes Werk des Spätmittelalters

In den Jahren 1971 sowie 1984/88 fanden die letzten restauratorischen Unternehmungen statt. 1876/77, so die Kunsthistorikerin, hätten die Reliefs sogar eine neue Fassung bekommen. Aus heutiger Sicht sei das eine umstrittene und nicht mehr so oft angewandte Technik. „Als bedeutendes und herausragendes Werk des Spätmittelalters kommt dem Altarretabel der St.- Cyriakus-Kirche aus kirchen-, kunsthistorischer und denkmalpflegerischer Perspektive besondere Bedeutung zu. Deshalb steht hier die Erhaltung eines Objektes, das über Jahrhunderte fest mit der Kirche und der Gemeinde verbunden ist, im Vordergrund“, sagt die Expertin.

Und so sieht der Arbeitsablauf aus: Zunächst werden alle losen Stellen der Fassung mit Papierklebungen am Retabel (Mittelschrein und Flügel) vor Ort vom Restaurator gesichert. Am 20. Januar werde das Retabel demontiert und dann in den hinteren Bereich des Gotteshauses in eine temporär eingerichtete Restaurierungswerkstatt verbracht. „Den Altar vor Ort zu restaurieren ist aus klima- und transporttechnischen Gründen die schonendste, außerdem die finanziell günstigere Variante“, erklärt die Fachfrau. Reinigung, Konservierung und Restaurierung würden etwa drei Monate in Anspruch nehmen. Zu Ostern soll der spätmittelalterliche Flügelaltar wieder in neuem Glanz an seinem angestammten Platz aufgestellt sein.

Bilderreichtum diente der Vermittlung von Glaubenssätzen

Zur Geschichte des Flügelaltars hat Sandra Kästner einiges zusammengetragen: Um 1481 als Hochaltarretabel für die fast vollendete gotische Kirche geschaffen, werde hier sehr anschaulich die Passionsgeschichte dargestellt. Das Bildprogramm zeige in zwölf kleineren Relieftafeln und einer großen Haupttafel mit der Kreuzigungsszene auf dem Kalvarienberg das Leiden Jesu Christi. „In der mittelalterlichen Frömmigkeitspraxis galten bildliche Darstellungen der Heiligen und ihrer Geschichten neben dem gesprochenem Wort als wichtigstes Instrument zur Vermittlung von Glaubenssätzen und -vorsätzen an die Gläubigen, denen oft Kenntnisse zu Text und Schrift fehlten.“

Im Lauf der Jahrhunderte wurden einige Veränderungen am bedeutendsten Altar der Kirche vorgenommen – nachweisbar waren über ein Dutzend verschiedene Altäre vorhanden, erklärt sie. So habe man im 17. Jahrhundert den gotischen Hauptaltar entfernt und ihn in reduzierter Form an einem anderen Platz in der Kirche wieder aufgestellt. Die komplette Fensterfront des Chores ausfüllend, folgte dann der Barockaltar von Johann Andreas Gröber (1684/85), einem Bildschnitzer der imposante Altarwerke unter anderem in Heiligenstadt, Hann. Münden und Erfurt schuf.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts erfolgte eine Regotisierung der Kirchenausstattung, so Kästner. Das ehemals liturgische Hauptwerk beziehungsweise das, was noch von im übrig geblieben sei, habe an seinen ursprünglichen Ort zurückgefunden. 1952 fertigte Joseph Karl Oppermann einen neuen Tabernakel für den Hochaltar. „Um diesen in den Komplex einzufügen, musste das gesamte Retabel mittels einer Metallkonstruktion angehoben und eine viel höhere, den Werken der Gotik kaum entsprechende, Zwischenzone geschaffen werden. Dadurch sind heute Teile der bemalten Glasfenster aus dem 19. Jahrhundert verdeckt“, weiß Sandra Kästner. Um das historisch ursprüngliche beziehungsweise im späten Mittelalter übliche Proportionsverhältnis von Altartisch, Zwischenzone und Aufbau wieder herzustellen, sei im Zuge der Restaurierung geplant, den Tabernakel zu entfernen und das schon beim Bau des Chores um 1394 angelegte Sakramentshäuschen mit Nische wieder in Funktion zu bringen.

Umfangreiche Renovierungenbereits seit fünf Jahren

„Mit der Erhebung der Pfarrkirche zur Basilika Minor im Jahr 2015 und mit der Renovierung sowie der farblichen Neugestaltung 2016 wurden bereits die 15 überlebensgroßen barocken Pfeilerfiguren professionell gereinigt, konserviert und teilweise restauriert. In einem nächsten Schritt folgten die Figurengruppe mit Maria, Josef und Jesuskind, der heilige Nikolaus und der heilige Johannes von Nepomuk, die sich alle im nördlichen Seitenschiff befinden, außerdem die Prozessionsstangen der Zünfte, sowie die große Pietà in der Kapelle des südlichen Seitenschiffs. Auch das Sakramentshäuschen im Chor ist bereits restauriert“, so Kästner.