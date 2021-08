Duderstädter Regionalmarkt mit heimischen Produkten

Duderstadt. Die Heinz-Sielmann-Stiftung lädt am 22. August zum Stöbern aufs Gut Herbigshagen ein. Auch Kinder kommen auf ihre Kosten.

Zu einem grünen Regionalmarkt mit Jungpflanzen, Kräutern, Wildstauden, Wildobst, Gartendekoration sowie Produkten für Körper, Geist und Gesundheit lädt die Heinz-Sielmann-Stiftung am 22. August ins Gut Herbigshagen ein. Zwischen 11 und 17 Uhr werde laut Sprecher Christoph Neumann eine große Vielfalt an Produkten angeboten, zu deren Herstellung und Verfeinerung Kräuter verwendet werden. An verschiedenen Ständen angebotene Wild- und Gartenstauden verschönern den Garten, die passende Gartendekoration und hochwertige Gebrauchskeramik könne gleich dazu ausgewählt werden.

Das Angebot umfasst auch regionale Produkte wie Eier, Nudeln, Honig, Aufstriche und Pestos sowie Hanf. Diese Nutzpflanze kann als Teil einer ausgewogenen Ernährung vielfach zum Einsatz kommen, sei es als Öl, Samen oder Tee. Auch Liköre, regionale Obstbrände und Essige gehören zum Sortiment, genau wie handgesiedete Seifen und Naturkosmetik. Beim beliebten Basteln im Stall gestalten Kinder unter Anleitung Motive zum Mitnehmen. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Die Besucher werden um Einhaltung der bekannten AHA-Regeln gebeten sowie um Registrierung in der Hofgastronomie mit der Luca App.