Dünkreuz bei Deuna wird neu geweiht

Rund 300 Gläubige fanden sich am Sonntag zu einem Gottesdienst am Dünkreuz südwestlich von Deuna zusammen, welches nun seit 85 Jahren steht. Das Kreuz wurde nach umfangreichen Sanierungsarbeiten neu geweiht. Die Messe hielt Pfarrer Christian Gellrich. Das Umfeld des Dünkreuzes, wie zum Beispiel die Treppe, sollen nun auch noch in Schuss gebracht werden.