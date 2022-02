Durch Gelbe Säcke kann es in Leinefelde-Worbis gefährlich werden

Leinefelde-Worbis. Darum bittet die Stadt bei Sturm Gelbe Säcke zu sichern.

Gelbe Säcke, können mitunter zu einer Gefahr werden, wenn diese bei starkem Wind oder sogar Sturm auf den Grundstücken zur Abholung bereitstehen und über Straßen oder Plätze geweht werden. Dies habe in den vergangenen Tagen im Stadtgebiet von Leinefelde-Worbis bereits zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr geführt, berichtet René Weißbach, Mitarbeiter im Bereich Öffentlichkeitsarbeit der Verwaltung. Hinzu komme, dass die dünnen Säcke dann auch noch aufreißen würden und sich Joghurtbecher, Getränkekartons und Plastikfolien auf die umliegenden Straßen und Plätze verteilten.

Das Problem: Das Aufräumen übernimmt nur in sehr seltenen Fällen der Eigentümer des Gelben Sackes selbst. „Das mühsame und zeitaufwendige Säubern muss meist von Bauhofmitarbeitern erledigt werden“, weiß René Weißbach aus Erfahrung, Aus diesem Grund bittet die Stadtverwaltung von Leinefelde-Worbis darum, bei einer stürmischen Wetterlage die Gelben Säcke erst am Morgen der Abholung herauszustellen. „Bestenfalls kann der Sack vorübergehend auch an einer anderen windgeschützten Stelle gelagert oder anderweitig gesichert werden“, so der Verwaltungsmitarbeiter.