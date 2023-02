Ein Paar hatte einen ungewöhnlichen Brief im Kasten (Symbolbild).

Ehepaar aus Heiligenstadt hat seltsamen Brief im Kasten und bringt ihn zur Polizei

Heiligenstadt. Wegen eines seltsamen Briefes hat sich ein Paar an die Polizei gewendet. Der Brief war ihnen per Post zugestellt worden.

Einen Brief mit zwei kleinen Plastiktütchen mit jeweils wenigen Gramm weißer, pulvriger Substanz hat ein Ehepaar Samstag bei der Polizei in Heiligenstadt abgegeben.

Wie die Polizei mitteilt, hatte das Paar den Brief am Vortag aus dem Briefkasten genommen. Dieser wurde zugestellt, die Anschrift war korrekt, nur der Name passte nicht.

Nachdem sie sich entschlossen hatten, den Brief zu öffnen, staunten sie nicht schlecht über den Inhalt, bei dem es sich wahrscheinlich um Drogen handelt.

Die Polizei stellte den Brief sicher und nahm eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz auf. Die genaue Bestimmung des Pulvers wie auch alle anderen Umstände sind Gegenstand der Ermittlungen.

