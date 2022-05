Ehrung für Engagement im Eichsfeld

Eichsfeld. Die Bewerbungsfrist für Förderpreis „Ausbildungs-Ass“ endet am 30. Juni.

Bereits zum 25. Mal verleiht die Junge deutsche Wirtschaft den Förderpreis „Ausbildungs-Ass“. Mit dem Preis werden Unternehmen, Initiativen und Schulen für ihr besonderes Engagement in Sachen Ausbildung geehrt, so Christian Böduel, Leiter des IHK-Regionalbüros Heiligenstadt.

Die Bewerbungsphase für das Ausbildungs-Ass 2022 endet am 30. Juni. Gesucht werden Firmen, Institutionen, Schulen und Initiativen, die einen Beitrag zur Schaffung neuer Arbeitsplätze leisten und Jugendliche in besonderer Weise dabei unterstützen, den Weg ins Berufsleben zu finden und in der Ausbildung außergewöhnlich engagiert sind, auch Jugendlichen eine Chance geben, die eine besondere Förderung benötigen.

Weitere Infos: www.ausbildungsass.de.