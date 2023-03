Ehrung für zwei Eichsfelder für außergewöhnliches Ehrenamt

Eichsfeld. Peter Nolte aus Siemerode und Markus Janitzki aus Geisleden bekommen Ehrung für ihre zahlreichen Ehrenämter im Literaturmuseum zu Heiligenstadt überreicht. Engagement geht über Normalität weit hinaus.

Peter Nolte aus Siemerode und Markus Janitzki aus Geisleden haben eine unerwartete Auszeichnung für ihr Ehrenamt bekommen. Der Eichsfelder Landtagsabgeordnete Thadäus König (CDU) hatte die beiden in seiner Landtagsfraktion vorgeschlagen. Die Ehrung erhielten die beiden nun im Literaturmuseum „Theodor Storm“ in Heiligenstadt.

Seit dem ersten Tag der Deutschen Einheit 1990 bis zum Jahr 2020, als die Corona-Pandemie größere Veranstaltungen verhinderte, feierten Siemerode und sein niedersächsischer Nachbarort Weißenborn jährlich am 2./3. Oktober gemeinsam die deutsche Einheit. Mit keiner anderen Person sind die Einheitsfeiern in Siemerode so stark verbunden wie mit Peter Nolte, hieß es in der Laudatio. Als Hauptverantwortlicher für die Organisation sorgte Nolte maßgeblich dafür, dass die Feierlichkeiten deutschlandweit ihresgleichen suchten und überregionale Beachtung in den Medien fanden.

Zusätzlich übernahm Peter Nolte als ehrenamtlicher Bürgermeister viele Jahre Verantwortung für die Gemeinde Hohes Kreuz mit seinen vier Ortsteilen, leitete 28 Jahre erfolgreich den SV Grün-Weiß Siemerode und engagiert sich darüber hinaus seit über 30 Jahre aktiv im Kirchenchor Siemerode.

Markus Janitzki wiederum ist nicht nur stellvertretender Bürgermeister und Ortsbrandmeister, sondern auch Ortschronist der Gemeinde Geisleden.

Voriges Jahr trug er mit wertvollen Beiträgen zum Gelingen der 1000-Jahr-Feier in Geisleden bei. Er initiierte unter anderem Projekte zur denkmalgeschützten Mainzer Brücke oder auf dem Friedhof der Gemeinde zur digitalen Erinnerung an die Gefallenen und Toten der Weltkriege.

Ein besonderer Schwerpunkt seines ehrenamtlichen Engagements sei die Jugendfeuerwehr, für die er wöchentliche Übungen, Zeltlager und Ausflüge organisiert. Aus seiner großer Naturverbundenheit heraus sei es Markus Janitzki ein wichtiges Anliegen, diese auch den Jüngsten nahezubringen. So begleitete er gemeinsame Projekte des Geisledener Kindergartens und des Naturparks Eichsfeld-Hainich-Werratal. Seine aktive Arbeit im Männer- und Burschenverein, in der Pfarrgemeinde und der Flüchtlingshilfe vor Ort genießt zusätzlich eine hohe Wertschätzung.

Nach dem Auszeichnungsakt gab Museumsleiter Gideon Haut mit einem Rundgang einen Einblick in das Literaturmuseum mit seinen Rauminstallationen und den Dokumentationen über das Wirken des Novellisten Theodor Storm.