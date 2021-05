Eichhörnchen tummeln sich auf dem Iberg

Heiligenstadt. Unsere Zeitung bittet um Leserfotos mit besonders sehenswerten Motiven aus dem Eichsfeld.

Unbekümmert gehen die Eichhörnchen auf dem Iberg ihrer Wege. Das konnte der Heiligenstädter Siegfried Spitzenberg beobachten: „Es war wie ein Schauspiel, das Treiben zu beobachten. Es erfreut jedes Fotografenherz solche Fotos machen zu können.“ Wenn auch Sie Fotos in unserer Zeitung veröffentlichen möchten, senden Sie uns diese mit ein paar Zeilen Text, einer Dateigröße von mindestens einem Megabyte und Ihren Kontaktdaten per E-Mail an eichsfeld@thueringer-allgemeine.de oder eichsfeld-tlz@funkemedien.de.