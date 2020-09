Eichsfeld: Alle Testergebnisse sind negativ

Eichsfeld. Ein Aufatmen gab es am Dienstagnachmittag bei Gesundheitsamt und Landratsamt des Landkreises Eichsfeld. Nach den Infektionen zweier Schüler an zwei Schulen im Kreis wurden sofort alle ermittelten Kontaktpersonen getestet. Darunter zahlreiche Schüler, Lehrer, Familienmitglieder und Freunde der betroffenen Schüler „Alle Ergebnisse sind negativ“, konnte am Nachmittag das Landratsamt erleichtert bestätigen, dass auf die Testergebnisse im Bereich des Heiligenstädter Lingemann-Gymnasiums gewartet hatte. Die Quarantäneauflagen bleiben aber vorerst noch bestehen, hieß es weiter. Damit bleibe die Zahl der aktuell aktiven Fälle im Kreis bei sechs.