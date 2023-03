Eichsfeld: Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Januar konstant

Eichsfeld. Die Zahl der Arbeitslosen im Eichsfeld ist im Vergleich zum Vormonat unverändert. Die Unterschiede zum Jahr 2022 sind jedoch groß.

„Die Zahl der Arbeitslosen ist von Januar auf Februar konstant geblieben“, sagt Karsten Froböse, Chef der Arbeitsagentur Nordthüringen. „Zum Vorjahr haben wir allerdings deutlich mehr Arbeitslose.“ Ursächlich sei in erster Linie die humanitäre Entscheidung, dass Geflüchtete aus der Ukraine von den Jobcentern betreut werden. 2789 ausländische Arbeitslose sind aktuell in Nordthüringen gemeldet. Darunter entfallen mit 1341 Personen fast fünfzig Prozent auf die Ukraine.

„Aber auch die Konjunktur läuft nicht so rund wie vor einem Jahr. Die Firmen halten sich mit neuen Jobangeboten zurück“, so Froböse. Seit Jahresbeginn sei die Meldung freier Stellen um knapp dreißig Prozent zurückgegangen. „Wir können allerdings aktuell aus über 2.700 Arbeitsangeboten schöpfen.“ Die Zahl sei so hoch, weil häufig qualifizierte Leute fehlen. „Fachkräfte werden weiterhin gesucht“, so der Agenturchef.

Die Arbeitslosenquote der unter 25-Jährigen liegt in Nordthüringen, wie im Januar, bei 7,9 Prozent. Für Jugendliche sieht Karsten Froböse unverändert gute Beschäftigungsmöglichkeiten. Wichtig für Berufseinsteiger sei der frühzeitige Kontakt zu hiesigen Unternehmen.

Der Landkreis Eichsfeld registrierte im Februar 2549 Arbeitslose und damit genau so viel wie im Vormonat. Im Vergleich zum Februar 2022 wurde allerdings ein Anstieg der Arbeitslosigkeit von 18 Prozent registriert. Rund 200 Männer und Frauen meldeten sich im Berichtsmonat nach einer Erwerbstätigkeit arbeitslos. Das sind nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit in Nordhausen 142 weniger als im Monat zuvor. Die Arbeitslosenquote liegt derzeit bei 4,6 Prozent.