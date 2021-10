Eichsfeld: Auto überschlägt sich – Unfallflucht in Großbodungen – Schuldiger an Stromausfall gestellt

Berlingerode. Aus dem aktuellen Polizeibericht für das Eichsfeld am Wochenende.

Auf der Landesstraße zwischen Reinholterode und Berlingerode hat sich am Samstag, 1.30 Uhr, ein Auto überschlagen. Es blieb auf dem Dach liegen. Nach Informationen der Polizei war der Fahrer angetrunken, bei ihm seien 0,85 Promille nachgewiesen worden. Er habe leichte Blessuren davongetragen. Weiter hieß es, der 40 Jahre alte Fahrer habe geschildert, er sei mit seinem Citroën einem Reh auf der Fahrbahn ausgewichen. Das Auto sei dabei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 7000 Euro.

Fall zwei: In Großbodungen hat ein bislang unbekannter Fahrer im Viertel an der Westerwiese beim Rangieren einen Stromverteilerkasten angefahren und beschädigt. Wie die Polizei informierte, verließ der Fahrer nach der Kollision am Samstag, zwischen 17.30 und 18.30 Uhr, unerlaubt die Unfallstelle. Er habe Schaden von rund 2000 Euro hinterlassen.

Fall drei: Ein Lastwagenfahrer hat am Freitag in Wendehausen einen Stromverteilerkasten gerammt und so beschädigt, dass es in der Straße Mühlengrund zum Stromausfall kam. Laut Polizei beging der Verursacher Unfallflucht. Allerdings sei ein 51-Jähriger aus Mühlhausen als Verursacher ermittelt worden.