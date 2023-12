Eichsfeld: Autoscheibe eingeschlagen

In Heiligenstadt schlugen Unbekannte die Scheibe eines Pkw ein.

Heiligenstadt In Heiligenstadt schlugen Unbekannte die Scheibe eines Autos ein. Doch dabei blieb es nicht.

Nach Informationen der Polizei zerstörten Unbekannte am Dienstag, 12. Dezember, kurz vor 23 Uhr, die Seitenscheibe eines Skoda, der in der Menzelstraße in Heiligenstadt abgestellt war.

Ein Zeuge wurde darauf aufmerksam und sah noch, wie die Unbekannten in Richtung des Vital-Parks flüchteten, so die Polizei. Die Diebe erbeuteten ein Smartphone aus dem Fahrzeug.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere mögliche Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 03606/6510 (Aktenzeichen 0324537).