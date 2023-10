Eichsfeld: Diebe erbeuten hochwertiges E-Bike

Die Polizei bittet um Hinweise bezüglich eines Einbruchs in Uder.

Uder. In Uder hatten es Langfinger auf eine Garage abgesehen. Der Schaden geht in die Tausende.

Bislang unbekannte Diebe erbeuteten nach Polizeiangaben in Uder aus einer Garage in der Straße „Am Gänsestege“ ein E-Bike im Wert von mehreren tausend Euro. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Garage, wodurch das elektrische Garagentor beschädigt wurde.

Der Diebstahl wurde am Sonntag gegen 17 Uhr durch die Geschädigten bemerkt, teilt die Polizei weiterhin mit. Bei dem Beutegut handelt es sich um ein graues Damenrad des Herstellers Haibike. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Nummer 03606/6510 entgegen.

