Eichsfeld: Diebe machen Beute im fünfstelligen Bereich

Uder. Zu einem Fall von besonders schwerem Diebstahl kam es in Uder. Die Polizei bittet um Hinweise.

Nach einem besonders schweren Diebstahl, der sich bereits am Montag, 23. Oktober, in Uder ereignete, sucht die Polizei Zeugen. Zwischen 20.40 Uhr und 23.30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in ein Gartengrundstück in der Straße der Einheit ein. In der Folge entwendeten der oder die Täter einen Traktor, eine Gartenfräse und mehrere Enten.

Dieser Traktor wurde im Oktober in Uder entwendet. Foto: Polizei

Die Beamten gehen davon aus, dass die Täter zum Abtransport ihrer Beute, insbesondere der Enten, ein Fahrzeug mit geschlossenem Aufbau oder einen Anhänger genutzt haben. Der Wert der Beute liegt nach Polizeiangaben im fünfstelligen Bereich.

Wer kann Hinweise zum Diebstahl geben? Wurden zur Tatzeit in der Nähe des Tatortes Personen oder Fahrzeuge beobachtet, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten? Sind vor der Tat Personen oder Fahrzeuge in der Ortslage Uder aufgefallen, welche möglicherweise Objekte oder Grundstücke ausgespäht haben? Wer kann möglicherweise Angaben zum Verbleib des Beuteguts machen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen (Aktenzeichen: 0278090).

