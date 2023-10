Eichsfeld: Dreier-Crash mit hohem Sachschaden

Kallmerode. Ein unschönes Zusammentreffen gab es einer Kreuzung im Eichsfeld. Das Resultat war ein fünfstelliger Sachschaden.

Drei Pkw waren am Mittwoch gegen 20 Uhr auf der Bundesstraße 247 an einem Unfall beteiligt. Nahe Kallmerode hatte ein Fahrzeug an einer Ampelkreuzung einen technischen Defekt. Der Fahrer schaltete die Warnblinkanlage an.

Ein weiteres Auto wollte in Richtung Kallmerode abbiegen. Ein aus Fahrtrichtung Dingelstädt fahrender Pkw stieß mit den beiden Fahrzeugen zusammen, sodass an allen Autos Sachschaden entstand, nach polizeilichen Schätzungen mehr als 10.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.