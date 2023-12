Eichsfeld: Ein Verletzter bei Unfall

Bei einem Unfall in der Nähe von Worbis wird ein Autofahrer schwer verletzt.

Worbis Bei einem Verkehrsunfall bei Worbis zieht sich ein Autofahrer schwere Verletzungen zu. Sein Unfall hat eine konkrete Ursache.

Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Samstag, 23. Dezember, gegen 14 Uhr die L3080 aus Richtung Kirchworbis kommend in Richtung Worbis. Im Bereich der Büschlebsmühle kam das Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, teilt die Polizei mit.

Dort überfuhr das Fahrzeug das angrenzende Rasenstück, prallte gegen einen Stein und in der weiteren Folge gegen einen massiven Werbetafelhalter. Durch die Wucht des Aufpralls kippte das Fahrzeug auf die Seite und rutschte in der weiteren Folge gegen einen Baum, heißt es weiter.

Der Fahrzeugführer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und musste ärztlich versorgt werden. Bei der Unfallaufnahme und Rücksprache mit dem Fahrzeugführer nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Dies bestätigte sich nach einem durchgeführten Atemalkoholtest, der einen Wert von 0,87 Promille aufzeigte.