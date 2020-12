Eichsfeld: Engagierte gründen inklusives Jugendorchester

Kirchworbis. Lange Vorgespräche hat es gegeben, meist nach Feierabend, um einen ganz besonderen neuen Verein im Landkreis zu gründen. Das konnte schon Mitte Juli erfolgen, doch jetzt zum Jahresende ist auch die Anerkennung der Gemeinnützigkeit erfolgt. In Kirchworbis ist ein inklusives Kinder- und Jugendorchester entstanden. Es trägt den Namen „Creshendo“.

Die Gründer des Vereins, der inzwischen 16 Erwachsene zählt, verbinde vor allem eins: Die Musik und das Wissen darum, wie wichtig die musikalische Bildung für Kinder ist, sagt Annegret Hucke aus Kirchworbis, die dem gleichnamigen Verein mit dem Zusatz Eichsfeld vorsteht. „Meistens finden sich gesunde Kinder zum gemeinsamen Musizieren zusammen und haben Zugang zum Unterricht und zu Instrumenten. Doch wir alle kennen in unserer Umgebung Kinder, die nicht die Möglichkeiten haben ein Instrument zu erlernen, auch wenn der Wunsch danach groß ist“, fügt Schriftführerin Helga Grompe hinzu. „Mal ist es eine Behinderung, mal sind es die fehlenden finanziellen Mittel, die den Kindern den Zugang zur Musik erschweren oder ihnen gar diese Möglichkeit für ihr Leben verwehren.“

Dabei aber seien es häufig die Kinder mit einer Behinderung, die im Rahmen ihrer Beeinträchtigungen ganz besondere Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln können. „Aber eine Förderung ihrer jeweiligen Begabungen findet in unserer Gesellschaft leider nur selten statt“, bedauern die beiden Frauen. Darum haben engagierte Eltern und zwei erfahrene ausgebildete Musikpädagogen, Annegret Hucke selbst und Brigitte Meysing, es sich nun zur Aufgabe gemacht, diese Potenziale zu heben und zum Wohl der Kinder für das gemeinsames Lebensumfeld zu nutzen. „Basierend auf dieser Idee haben wir nach einigen gemeinsamen Orchesterproben in Kirchworbis den Verein ,Creshendo – Inklusives Kinder-und Jugendorchester Eichsfeld e.V.‘ gegründet. Das Orchester ist vermutlich bundesweit das erste seiner Art.“ Die jungen Musiker kommen aus der weiteren Region, zum Beispiel aus Kirchworbis selbst, aus Bernterode, Breitenbach, Worbis, Leinefelde und Birkungen.

Ziel sei nun, eine Begabtenförderung auf den Weg zu bringen, die für alle Kinder zugänglich sei, ob sie eine Beeinträchtigung haben. „Schwerpunkt unserer Arbeit ist das gemeinsame Musizieren und Lernen von Kindern mit und ohne Behinderungen“, erklärt Annegret Hucke. „In unserem Orchester musizieren Kinder und Jugendliche mit Autismus, Wahrnehmungsstörungen, Trisomie 21 und emotionaler Behinderung von sechs bis 21 Jahren mit gesunden Kindern und lernen beim Musizieren den gemeinsamen, freundschaftlichen Umgang miteinander.“ Im Moment seien es 20 Kinder und Jugendliche, die sich schon zusammengefunden haben. Kindern mit Behinderungen sei es so möglich, die Freude an der Musik zu entwickeln und ein Instrument zu erlernen. „Und die Kinder ohne Beeinträchtigungen lernen so das Verhalten der beeinträchtigten Kinder zu verstehen und darauf Rücksicht zu nehmen.“ Gerade dieses Zusammenspiel wirke sich positiv auf die Gemeinschaft und das Sozialverhalten aus, denn im gemeinsamen Musizieren würden sich die Kinder von einer ganz anderen Seite als im täglichen Leben erleben und verstehen lernen. „Die jeweilige Beeinträchtigung verliert ihre Bedeutung und für die Mitwirkenden entsteht eine neue Ebene des Miteinanders.“ In dem neuen jungen Orchester leiste jede Stimme, jedes Instrument und daher jedes Kind, unabhängig vom jeweiligen Alter und Geschlecht, von der Hautfarbe und einer eventuell vorhandenen Beeinträchtigung seinen wichtigen eigenen Beitrag zum inklusiven Auftritt. „Alle Kinder lernen in den Übungsstunden beim Spiel ihrer Instrumente konzentriert aufeinander zu hören und als Höhepunkt ihres gemeinsamen Musizierens den Orchesterauftritt zu einem gelungenen Erlebnis für alle Zuhörer werden zu lassen.“

Es sei regelrecht eine Freude, im Konzert zu sehen, mit welchen positiven Emotionen und welcher Begeisterung junge, auch beeinträchtigte Menschen anderen Leuten Freude bereiten können, sagt Annegret Hucke. Das habe sie schon bei den wenigen möglichen Proben im Sommer und Herbst erleben können, die unter Einhaltung aller Abstandsregelungen in der durch die Pfarrgemeinde zur Verfügung gestellten Kirchworbiser Kirche stattfinden konnten. Das Orchester besteht aus einer Gruppe von Flötisten, die Sopran-, Alt-,Tenor-, Bass- und Querflöte spielen. Des Weiteren gibt Kinder und Jugendliche, die auf der Geige und dem Cello musizieren. Bereichert werde das Ensemble noch durch Pianisten, einem Gitarrenensemble sowie einer Rhythmusgruppe. Der Verein stellt gegen eine geringe Gebühr auch erforderliche Leihinstrumente Kinder zur Verfügung. „Wir freuen uns über jedes neue Mitglied, dass sich aktiv in unsere Vereinsarbeit einbringen möchte“, so Annegret Hucke. Und natürlich freue man sich über jedes weitere Kind und jeden weiteren Jugendlichen, das und der ein Instrument erlernen und sich in ein Orchester einbringen möchte. „Es ist eine Förderung der gesamten Entwicklung und eine Stärkung der jeweiligen Persönlichkeit“, sagt die Musikpädagogin. Sie und ihre Vereinsmitstreiter hoffen genau wie die jungen Künstler, dass die Corona-Pandemie bald der Geschichte angehört und das Orchester mit Proben und Auftritten endlich richtig durchstarten kann. Im Moment ist sie gerade dabei, online-Unterricht vorzubereiten und Übungsmaterialien für daheim vorzubereiten.

Annegret Hucke ist auch die Ansprechpartnerin. Erreichbar ist sie unter der 0151/20265757 und per E-Mail unter annegret-hucke@live.de. Und da der Verein jetzt zum Dezember auch als gemeinnützig im Vereinsregister eingetragen ist, darf er auch Spendenquittungen ausstellen. „Wir sind über jedes ehrenamtliche Engagement und jede noch so kleine Zuwendung glücklich und dankbar.“