Eichsfeld: Feuerlöscher geklaut

Dingelstädt In Dingelstädt hatten es unbekannte Diebe auf zwei Feuerlöscher abgesehen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Einem Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Dingelstädt fiel bei einem Einsatz am Sonntag, 24. Dezember, gegen 4 Uhr das Fehlen zweier Feuerlöscher an der Tankstelle des Raiffeisenmarktes in Dingelstädt, Birkunger Straße, auf.

Als möglicher Zeitraum des Diebstahls kommt nach Polizeiangaben die Zeit zwischen Freitag, 22. Dezember, 16.45 Uhr und dem Feststellungszeitpunkt infrage. Der Wert der beiden Feuerlöscher wird auf etwa 120 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Telefonnummer 03606/6510 entgegen.