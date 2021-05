Eichsfeld: Frist verlängert bei Dörfer-Wettstreit

Kaltohmfeld beteiligte sich vor einigen Jahren an dem Wettbewerb. Ein Jurymitglied fotografierte damals die Wurstkammer einer Familie.

Eichsfeld. Orte auch aus dem Eichsfeld können sich noch bis 31. August bewerben. Gerade hier ist das ländliche Dasein ja sehr lebendig und spannend.

Nach dem Start des Regionalwettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ ist der Anmeldeschluss vom 31. Mai auf 31. August 2021 verlängert worden. Darüber informiert David Kehrberg, stellvertretender Pressesprecher des Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft. Dorfgemeinschaften hätten drei Monate mehr Zeit, über ihre Teilnahme zu entscheiden und die Unterlagen auszuarbeiten. Mit der Verlängerung solle den Einschränkungen durch die Pandemie Rechnung getragen werden. „Sie soll ermöglichen, dass sich mehr Menschen im ländlichen Raum zu Präsenzveranstaltungen treffen, um ihre Ideen für den Wettbewerb gemeinsam zu entwerfen“, so Kehrberg.

Beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ sind Thüringer Dorfgemeinschaften aufgerufen, ihre Ortschaft von der besten Seite zu zeigen und an neuen Zielen zu arbeiten, die das Zusammenleben verbessern. Jedes Dorf hat laut Kehrberg seine Besonderheiten und Potenziale, die den Reiz der verschiedenen Regionen ausmachen und zu einem attraktiven Landleben beitragen.

„Die Mehrheit der Thüringerinnen und Thüringer lebt – oft aus Überzeugung – auf dem Dorf. Damit die Dörfer auch in Zukunft hohe Lebensqualität bieten, müssen wir den Wandel im ländlichen Raum aktiv gestalten. Nur wenn die Dörfer moderner werden und lebendig bleiben, können sie dem demografischen Wandel mit all seinen Herausforderungen gerecht werden“, so Minister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke).

Gesucht werden Dörfer, die dafür sorgen, dass ihr Ort attraktiv und lebenswert ist und bleibt. Dabei werden nicht nur die sichtbar erreichten Erfolge bewertet, sondern vor allem die bereits erzielten Schritte einer ganzheitlichen Dorfentwicklung. Im Mittelpunkt steht das Engagement der Dorfgemeinschaft unter den Fragestellungen: „Was haben wir bislang erreicht? Was wollen wir für die Zukunft? Was ist zu tun?“

Der Regionalwettbewerb 2021 ist die erste Stufe im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Die Gewinnerdörfer qualifizieren sich zur Teilnahme am Landeswettbewerb 2022 und möglicherweise für den Bundeswettbewerb 2023.

Teilnahmeberechtigt sind räumlich geschlossene Orte, Ortschaften oder Ortsteile mit überwiegend dörflichem Charakter und einander angrenzende Dörfer mit insgesamt höchstens 3000 Einwohnern. Anmeldeschluss ist der 31. August.

Informationen unter www.thueringen.de/dorfwettbewerb