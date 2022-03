Eichsfeld: Größte Gefahr sind viel befahrene Straßen

Eichsfeld. Naturparkteam hilft beim Aufbau von Amphibienschutzzäunen. Helfer während Krötenwanderung gesucht.

„Erdkröten, Grasfrösche, Molche und weitere Amphibienarten werden durch die nun steigenden Temperaturen sowie durch die zunehmende Tageslichtlänge animiert, ihre Winterquartiere zu verlassen und die Laichgewässer zur Fortpflanzung aufzusuchen“, sagt Arne Willenberg. Der Diplom-Biologe ist bei der Naturparkverwaltung Eichsfeld-Hainich-Werratal für den Arten- und Biotopschutz zuständig. Vor allem Erdkröten, so der Experte, würden dazu eine Wanderung von teilweise mehr als drei Kilometern auf sich nehmen. „Das ist für sie ein mehrtägiger Weg voller Gefahren.“

Vor allem, wenn befahrene Straßen überquert werden müssen, führe das zu großen Verlusten. Um die zu minimieren, fangen vielerorts an den Straßen Naturfreunde und Naturschützer die Tiere ab und tragen sie über die Fahrbahn. Dazu werden über viele Hundert Meter mobile Sperrzäune aufgebaut sowie Fangeimer in die Erde eingegraben. „Das ist eine sehr anstrengende Arbeit, die im Eichsfeld vor allem von Ehrenamtlichen vollbracht wird. Ihr Engagement kann nicht genug gewürdigt werden“ sagt Willenberg.

Dabei helfen auch die Ranger des Naturparks. „Seit vielen Jahren bauen wir den Fangzaun am Holzweg bei Heiligenstadt auf, der durch den Bund für Umwelt und Naturschutz, Kreisverband Eichsfeld, betreut wird. Seit 2020 helfen wir auch dem N Obereichsfeld beim Aufbau ihrer Amphibienschutzzäune, auch wenn diese gar nicht im Naturpark liegen“, erklärt Willenberg. Die Notwendigkeit solcher Maßnahmen sei eben unabhängig von Gebietsgrenzen „und nur durch Zusammenarbeit gut zu bewerkstelligen.“ Die Betreuung der Zäune über mehrere Wochen müssen die ehrenamtlichen Naturschützer dann allerdings allein bewältigen, was heißt, zweimal täglich die gefangenen Tiere über die Straße zu bringen. Da werde jede helfende Hand gebraucht. Wer sich für den Amphibienschutz engagieren möchte, darf sich gern an den Naturpark wenden, der den Kontakt vermittelt.

Naturpark-Telefon: 0361/57 391 5000.