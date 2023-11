Eichsfeld: Handtasche im Supermarkt geklaut

Worbis. Eine Frau wollte in einem Eichsfelder Supermarkt ihre Einkäufe tätigen. Dabei nutzten unbekannte Diebe einen kurzen Moment der Unachtsamkeit.

Einen kurzen Moment der Unaufmerksamkeit nutzten unbekannte Diebe am Mittwochnachmittag gegen 16.40 Uhr in Worbis. Eine Frau befand sich nach Polizeiangaben in einem Supermarkt in der Franz-Weinrich-Straße, als der oder die Täter ihre Handtasche stahlen, die im Einkaufswagen lag.

Darin befanden sich neben Bargeld auch persönliche Dokumente. Wer den Diebstahl bemerkt hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 (Aktenzeichen 0285043) zu melden.