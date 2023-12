Heiligenstadt In Heiligenstadt parkt ein Autofahrer seinen Transporter in der Brüsseler Straße. Bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug fehlt daran ein entscheidendes Detail.

Nach Angaben der Polizei entwendeten bereits am Donnerstag, 21. Dezember, bislang unbekannte Täter in der Brüsseler Straße in Heiligenstadt das vordere Kennzeichen (B-TO 133) eines abgestellten Transporters der Marke Opel. Hinweise bitte an die Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510.