Eichsfeld-Klinikum: Anbau, Parkhaus, klare Struktur

Nach vier Mitarbeiterversammlungen an diesem Freitagvormittag ist Armin Sülberg, Geschäftsführer des Eichsfeld-Klinikums, noch immer gut gelaunt. Keine 24 Stunden zuvor war in der Gesellschafterversammlung ein einstimmiges Votum für die neuen Pläne gefallen. Er musste einstimmig sein, laut Satzung gebe es keine Zweidrittelmehrheit, sagt Sülberg.

90 Millionen Euro sollen in den nächsten fünf bis sechs Jahren in die drei Häuser des Klinikums investiert werden. Ein Zentralneubau sei somit endgültig vom Tisch. Sicher, so sagt Sülberg, ein Neubau hätte viele Vorteile, aber auch Nachteile gehabt. Die Entscheidung gegen einen Neubau sei nach sorgfältiger Abwägung gefallen. „Er hätte 165 Millionen Euro gekostet“, sagt er. Bei einer maximalen Förderquote von 75 Prozent. „Es ist ein Unterschied, ob man von 165 Millionen 25 Prozent oder von 90 Millionen Euro die 25 Prozent Eigenmittel aufbringen muss.“

Mehr Nachfrage für Worbisals Quadratmeter

In zehn Tagen habe man einen Termin im Erfurter Sozialministerium, um die Pläne vorzustellen. Dann werde der Förderantrag auf Mittel aus dem Strukturfonds II gestellt, auch mit einer Quote von 75 Prozent. „Zudem hätten wir Probleme mit der Nachnutzung aller drei Standorte gehabt und auch Fördermittel in Millionenhöhe zurückzahlen müssen.“ All dies sei in den bisherigen Gutachten nicht berücksichtigt gewesen. Daher habe der Aufsichtsrat Anfang dieses Jahres ein weiteres in Auftrag gegeben.

An diesem Freitagnachmittag präzisiert Sülberg die Pläne. Das Haus Worbis werde nicht geschlossen. „Die bestehenden Arztpraxen bleiben, für zwei weitere ist Platz. Das Haus Emmaus, die Sozialstation bleiben. Neu ist, dass das Altenpflegeheim und das Sozialpädiatrische Zentrum von Reifenstein und die Krankenpflegeschule von Heiligenstadt nach Worbis ziehen. Und auch ein stationäres Hospiz hätte Platz.“ Damit sei eine krankenhausähnliche Nachnutzung gewährleistet, womit der Träger des Hauses auch einverstanden gewesen sei: „Wir haben mehr Nachfrage für Worbis als Quadratmeter.“

In Reifenstein bleiben laut der Pläne die Allgemeine und Viszeralchirurgie, die Anästhesie, Intensiv- und Schmerzmedizin sowie die Urologie und die 24-Stunden-Notfallambulanz. Die Palliativmedizin soll von Worbis nach Reifenstein umziehen.

Armin Sülberg (links), Geschäftsführer des Eichsfeld-Klinikums, und Uwe Schotte, Ärztlicher Direktor, informieren über die Zukunft des Klinikums. Foto: Eckhard Jüngel

Erweiterte Notfallambulanzund Intensivpflege in Heiligenstadt

Die größte Veränderung aber soll es am Standort Heiligenstadt geben mit rund 57,5 Millionen Euro Investition. Wo heute der kleine Krankenhauspark ist, ist ein Neubau mit einer erweiterten Notfallambulanz geplant. „Das ist auch dringend notwendig. An der bisherigen Notfallambulanz hat der Zahn der Zeit genagt, sie entspricht kaum noch den Anforderungen“, so Sülberg.

Das Bettenhaus 2, in dem heute die Gynäkologie untergebracht ist, könnte durchaus abgerissen werden. „Baulich ist da nichts möglich“, sagt der Geschäftsführer. An dessen Stelle könnte ein Mitarbeiter-Parkhaus mit 150 Stellplätzen entstehen, die Gynäkologie zieht in das Hauptgebäude. Alle anderen medizinischen Abteilungen bleiben in St. Vincenz. Neu soll eine Abteilung IMC, Intermediate Care entstehen, eine intensivmedizinische Überwachungspflege. Insgesamt sollen die Häuser Reifenstein und Heiligenstadt 304 Betten vorhalten, bisher waren es mit Worbis 50 mehr. Aber Bettenreduzierung sei eines der Förderkriterien.

In Worbis seien es kleinere Umbaumaßnahmen, in Heiligenstadt ein ordentlicher Brocken.

All das habe er gemeinsam mit dem Ärztlichen Direktor, Uwe Schotte, in den Mitarbeiterversammlungen vorgestellt.

„Ich habe selten Applaus bekommen, aber heute war es so.“ Man habe es honoriert, dass das Kind beim Namen genannt worden sei. Eine Streichung von Arbeitsplätzen gebe es nicht. „Im Gegenteil“, so Sülberg. Und Uwe Schotte fügt hinzu, dass gerade diese geplante Strukturveränderung das Haus attraktiver mache. „Auch für Ärzte.“

Läuft alles glatt und werden die Fördermittel bewilligt, dann werde das Jahr 2021 vor allem für die architektonischen Feinplanungen benötigt.

Das Herzkatheterlabor in Heiligenstadt soll Mitte 2021 in Betrieb gehen. Für Mitte bis Ende 2022 rechnet man mit den Baugenehmigungen und den ersten Abrissarbeiten. Anfang 2023 soll der Rohbau starten, Mitte 2025 das neue Haus St. Vincenz fertig sein.