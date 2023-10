Eichsfeld-Klinikum bietet den Austausch zum Thema Schmerz

Heiligenstadt. Gesundheitsdialog in Heiligenstadt mit Oberärztin gibt Gelegenheit, Fragen zu stellen und neue Behandlungsmöglichkeiten kennenzulernen. Aber: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

„Schmerz lass nach – Schwerpunkte der Schmerzmedizin“ lautet der Titel des nächsten Gesundheitsdialogs im Eichsfeld-Klinikum in der kommenden Woche. „Dauerhafte Schmerzen führen nicht nur zu Einschränkungen im Alltag, auch die Lebensqualität und das psychische Wohlbefinden werden stark beeinträchtigt“, heißt es in einer Mitteilung des Klinikums. Beständige oder stetig wiederkehrende Schmerzen könnten vielfältige Ursachen haben, sei es als Folge einer Verletzung, Krankheit oder als Erscheinung körperlicher Veränderungen zum Beispiel durch Alterung oder Fehlstellungen. Nicht jeder Schmerz sei gleich und ebenso gebe es vielfältige Möglichkeiten der Schmerzbehandlung.

Doch was, wenn herkömmliche Schmerzmittel nicht mehr weiterhelfen? Welche Behandlungsmöglichkeiten stehen den Betroffenen zur Verfügung? Im anstehenden Gesundheitsdialog am Dienstag, 17. Oktober, um 17.30 Uhr, der kostenfreien Informationsveranstaltung des Eichsfeld-Klinikums, berichtet Agnes Becker über die Möglichkeiten und Perspektiven der Schmerzbehandlung.

Die erfahrene Oberärztin der Anästhesie, Intensiv- und Schmerzmedizin und Leiterin des Schmerzzentrums am Eichsfeld-Klinikum erläutert verschiedene Behandlungsmethoden, Besonderheiten und Schwerpunkte der Schmerzmedizin. Der anschließende Dialog bietet die Möglichkeit, Fragen rund um das Thema Schmerzmedizin zu stellen und mit Agnes Becker und andern Gästen ins Gespräch zu kommen. Der Vortrag in der Caféteria im Haus St. Vincenz in Heiligenstadt ist kostenfrei und kann ohne Anmeldung besucht werden. Allerdings sei die Teilnehmerzahl auf 50 Teilnehmer begrenzt, heißt es vom Eichsfeld-Klinikum.