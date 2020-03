Eichsfeld-Klinikum stellt sich auf erste Verdachts- und Infektionsfälle ein

Covid-19 ist eine Herausforderung, auf die das Eichsfeld-Klinikum – mit seinen drei Standorten in Heiligenstadt, Reifenstein und Worbis –, das Krankenhaus St. Martini in Duderstadt und die Universitätsmedizin Göttingen reagieren. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

Aktuell gebe es in Thüringen 55 bestätigte Infektionen, teilt das Eichsfeld-Klinikum mit und bezieht sich als Quelle auf das Robert-Koch-Institut. Seit dem Wochenende gibt es auch im Landkreis Eichsfeld die ersten bestätigten Fälle.

EICHSFELD-KLINIKUM

„Wir stellen uns aktuell darauf ein, im Eichsfeld-Klinikum in den nächsten Tagen die ersten Verdachts- und/oder Infektionsfälle aufzunehmen“, erklärt Uwe Schotte, der Ärztliche Direktor, und ergänzt, dass ab dieser Woche, soweit medizinisch vertretbar, geplante Patientenbehandlungen vermindert würden, „um notwendige Kapazitäten für die Versorgung von schwer betroffenen Patienten mit Covid-19-Infektion und selbstverständlich alle weiteren akut behandlungsbedürftigen Patientinnen und Patienten verfügbar zu machen.“

Haus St. Vincenz in Heiligenstadt vorbereitet

Wer als Patient befürchtet, sich mit dem Corona-Virus angesteckt zu haben, melde beziehungsweise stelle sich beim Hausarzt vor, in der Regel sei dies bis 18 Uhr möglich. Nach 18 Uhr sei eine Vorstellung im Krankenhaus in Heiligenstadt beim KV-Sitzdienst (Kassenärztliche Vereinigung) möglich und nach 22 Uhr beim Krankenhausdienst. „Grundsätzlich übernehmen Hausarzt und Krankenhaus die Vermittlung zum Abstrich-Dienst in Leinefelde“, teilt das Klinikum mit. Patienten mit akuten Erkrankungssymptomen, die eine stationäre Behandlung notwendig machten, sollten sich am Haupteingang des Hauses St. Vincenz in Heiligenstadt an der Information melden. „Bitte kommen Sie zum Schutz aller Patienten nicht in die Notaufnahme. Von der Information werden Patienten durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter direkt auf die Isolierstation gebracht“, lautet Uwe Schottes dringender Appell. Die komplette administrative und klinische Aufnahme des Patienten erfolge dann im Isolierbereich.

Hotline Eichsfeld-Klinikum 24 Stunden: Tel. 036076/993280

Hinweise für die Besucher

Die Besucher der drei Häuser des Eichsfeld-Klinikums in Worbis, Reifenstein und Heiligenstadt werden gebeten, die Besuche ihrer Angehörigen sorgfältig zu planen. Es darf pro Patient nur ein Besucher empfangen werden. Dieser muss sich grundsätzlich vor dem Besuch beim Stationspersonal anmelden. Aktuell gibt es bis auf Weiteres auch neue Besuchszeiten in den drei Einrichtungen, und zwar täglich von 10 bis 12 Uhr und von 16 bis 18 Uhr.

Besuche von Bewohnern im Katholischen Altenpflegeheim St. Benedikt in Reifenstein, heißt es, seien zu deren Schutz nicht mehr zugelassen.

Aufgrund der aktuellen Lage sind außerdem seit Dienstag die Cafeterien für Patienten, Gäste und Besucher bis auf Weiteres geschlossen. Der Automatenservice stehe zur Verfügung.

Bildungsinstitut geschlossen

Die Schließung von Schulen und Berufsschulen betrifft auch die Auszubildenden des Bildungsinstituts des Klinikums. Die Einrichtung ist bis zum Ende der Osterferien zu. Trotzdem würden alle Schüler, die im Jahresplan in der Theorie geplant seien, in diesem Zeitraum durch ein von den Lehrkräften E-Mail-begleitetes Lernen zuhause betreut.

Veranstaltungen abgesagt

Das Eichsfeld-Klinikum sagt zudem alle Vortragsreihen und Veranstaltungen ab. Betroffen davon sind unter anderem auch die Eltern-Informationsabende zur Geburtsvorbereitung, das Offene Trauercafé im Haus Emmaus in Worbis und das Betreuungscafé des Caritativen Pflegedienstes Eichsfeld (CPE). Der vom Bildungsinstitut und dem CPE geplante Kurs für pflegende Angehörige ab 1. April wird ebenfalls abgesagt, er wird später angeboten.

Ab sofort werden im Klinikum auch keine öffentlichen Gottesdienste mehr gefeiert. Pfarrer Carsten Kämpf und das Team der Klinikseelsorge stehen unter Tel.: 03606/761119 zur Verfügung. Bei Bedarf und nach Möglichkeit steht man für Einzelgespräche mit Patienten und Angehörigen bereit. Für die Patienten gibt es Gottesdienste, die aber ausschließlich über das Patientenfernsehen in die Zimmer übertragen werden.

KRANKENHAUS ST. MARTINI DUDERSTADT

Um die Patienten sowie Mitarbeiter zu schützen, sind das Duderstädter Krankenhaus St. Martini und das Altenpflegeheim seit Samstag bis auf Weiteres für Besucher geschlossen, informiert die Einrichtung. Die Gesundheits- und Krankenpflegeschule hätten ihren Dienst zunächst auch eingestellt. Besucherausnahmen gebe es in nur in begründeten Notfallsituationen, zum Beispiel bei Patienten, die sich in der letzten Lebensphase befänden. Ansonsten wird auf den telefonischen Kontakt verwiesen.

„Die medizinische Versorgung von Corona-Patienten beziehungsweise Corona-Verdachtsfällen im St.-Martini-Krankenhaus ist sowohl stationär als auch intensivmedizinisch gesichert“, so die Einrichtung. Bis Dienstag habe es im Krankenhaus keinen Corona-Fall gegeben. „Bisher gab es 20 Isolationspatienten, bei denen im neu eingerichteten Isolationsbereich Abstriche gemacht und an die Universitätsmedizin nach Göttingen gesendet wurden. Wir halten eine Isolierstation vor sowie einen isolierten intensivmedizinischen Bereich“, so das Krankenhaus.

Wer aufgrund von grippeähnlichen Symptomen oder Atemwegsbeschwerden die Notfallambulanz in St. Martini aufsucht, sollte an der Pforte klingeln. Mitarbeiter werden die Personen dann in einen gesonderten Raum bringen und medizinisch versorgen.

UNIVERSITÄTSMEDIZIN GÖTTINGEN

Der Corona-Virus breitet sich laut der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) weiter aus. Die Zahl der bestätigten Verdachtsfälle steige rasant – auch in Göttingen und der umliegenden Region. Deshalb habe der Vorstand beschlossen, bis auf Weiteres keine Besucher in die Gebäude des Universitätsklinikums und auf allen Normalstationen zu lassen. Als Ausnahme werde an der UMG in den Kinderkliniken, in palliativmedizinischen Situationen und auf den Intensivstationen ein Besucher pro Patient pro Tag zugelassen. Ungeachtet dessen behandele die UMG weiter alle Patienten mit schwerwiegenden Erkrankungen, deren Versorgung aus medizinischen Gründen nicht verschiebbar ist. Dazu gehörten Notfälle, akute Schmerztherapien sowie onkologische Behandlungen und Operationen.

Als Universitätsklinikum habe man die besondere Aufgabe, umfangreiche Intensivkapazitäten für Patienten bereitzuhalten, die an Covid-19 erkrankt seien. Gleichzeitig müsse man die Kapazitäten für die Behandlung anderer schwer Erkrankter aufrecht erhalten, teilt die Einrichtung mit.