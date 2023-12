Eichsfeld: Mit heißer Ladung unterwegs

Breitenbach Mit buchstäblich heißer Ladung ist ein Lkw im Eichsfeld unterwegs. Der Fahrer reagiert geistesgegenwärtig.

Der Fahrer eines Entsorgungsfahrzeugs erlebte am Mittwoch eine unschöne Überraschung. Er war zwischen den Ortslagen Breitenbach und Hundeshagen unterwegs, als plötzlich Qualm aus dem Fahrzeug aufstieg, teilt die Polizei mit. Er hatte gegen 6 Uhr in Hundeshagen den Sperrmüll geladen, gegen 8 Uhr bemerkte er den Rauch. Er fuhr in eine Einmündung, die EW-Mitarbeiter luden den Sperrmüll ab und versuchten vergeblich zu löschen. Der Wind war zu stark. Die Feuerwehren aus Worbis und Breitenbach eilten zu Hilfe. Am Fahrzeug entstand kein Schaden, der Sperrmüll wurde verladen und fachgerecht entsorgt. Die Brandursache ist noch unklar. Die Straße war bis etwa 11.45 Uhr voll gesperrt.