Eichsfeld: Oktober und die Kirchweihfeste

Der Oktober hat es in sich: Seit vielen Jahrhunderten ist er der Rosenkranzmonat. Später wurde er auch zum Weltmissionsmonat. Nicht zu vergessen auch der Erntedankmonat. Den 3. Oktober feiern wir seit der Wiedervereinigung 1990 als Tag der Deutschen Einheit. Gerade in diesem Jahr zum 30. Jahrestag gab es wieder in ganz Deutschland, auch im Eichsfeld Gedenkfeiern, wenn auch diese im Corona-Jahr wesentlich kleiner ausgefallen sind.

Am 4. Oktober feiern wir den Gedenktag des Heiligen Franz von Assisi, kurz Franziskus genannt. Bei der letzten Papstwahl 2013 war es eine Sensation, als unser neuer Papst sich ausgerechnet diesen Heiligen als Namenspatron gewählt hat. Nie zuvor hatte das ein Papst gewagt.

Im Oktober werden auch viele Kirchweihfeste gefeiert. Und Feste soll man bekanntlich feiern, wie sie fallen. In diesem Jahr allerdings auch anders als gewohnt. Corona hat auch hier vieles, was uns noch bis letztes Jahr als selbstverständlich galt, auf den Kopf gestellt. Schon als Kind hat es mich fasziniert: Man geht oder fährt auf ein Dorf zu und was fällt einem als erstes auf? Ein Kirchturm, der zum Himmel ragt.

Wie viele Menschen haben bis heute, wenn sie von daheim einmal weg waren und wieder in die Nähe des Heimatdorfes kommen, bei diesem Anblick das Gefühl: So jetzt bin ich wieder daheim. Unsere Vorfahren haben oft in armen Zeiten unter unsäglichen Opfern und Einsatz von viel Kraft und Zeit alles gegeben, um endlich eine Kirche beziehungsweise eine neue Kirche gebaut zu haben. Kein Wunder, dass der Weihetag der Kirche für sie eine besonders bewegende Stunde war, an die sie sich jährlich mit dem Kirchweihfest erinnern wollten.

Wenn ich durch unsere Dörfer fahre, frage ich mich manchmal: Würden Menschen in der heutigen Zeit das Bedürfnis, die Bereitschaft und den Mut haben, für ihr Dorf noch eine Kirche zu bauen? Wären sie bereit, Geld, Zeit und Kraft für einen Bau zu investieren, der keinen praktischen Wert, keinen finanziellen Vorteil hat? Würden sie Gründe finden, dass es einen solchen Bau für unsere Dörfer, für unsere Gesellschaft braucht? Ich bin mir da nicht mehr sicher. Ich weiß nur: Wenn wir uns heute in unserer Kirche treffen können, zeugt das eigentlich von einem großen Luxus. Wir besitzen ein großes Gebäude, das an einem besonderen Platz steht und das ansprechend gestaltet und mit vielen Kunstwerken aus verschiedenen Jahrhunderten ausgestattet sind.

Ja, der Kirchweihtag ist jedes Jahr eine Gelegenheit, wieder neu darüber nachzudenken: Was gefällt mir besonders an unserer Kirche? Was spricht mich besonders an? Was habe ich hier schon erlebt? Was würde in unserem Dorf fehlen, wenn es sie nicht gäbe?

Kirchweih ist aber auch ein guter Anlass, all jenen zu danken, die sich das ganze Jahr über für unsere Kirchen einsetzen und dafür sorgen, dass sie Aushängeschilder, ja Visitenkarten für unsere Dörfer und Städte, für unsere ganze Region sind.