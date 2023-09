Eichsfeld: Polizei sucht Handtaschendieb

Heiligenstadt. In Heiligenstadt stielt ein unbekannter Täter eine Handtasche und hebt einen hohen Geldbetrag ab. Die Bevölkerung wird um Hilfe gebeten.

Eine Handtasche wurde am 13. Juni gegen 10.45 Uhr bei einer unbeobachteten Gelegenheit aus einem Einkaufswagen gestohlen. Nach Informationen der Polizei ereignete sich die Tat in einem Discounter in der Oststraße. In der Handtasche befand sich neben einer geringen Menge an Bargeld auch eine Scheckkarte.

Mit Hilfe dieser Geldkarten begab sich der unbekannte Täter gegen 10.51 Uhr zu einem Bankautomaten in der Wilhelmstraße und hob einen vierstelligen Geldbetrag ab, den er sich widerrechtlich aneignete. Anschließend entfernte sich der abgebildete Täter in unbekannte Richtung, heißt es.

Wer erkennt die abgebildete Person oder kann Angaben zu dieser machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.